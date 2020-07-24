Калуга, , 16:25 — REGNUM Калужская область заняла восьмое место в стране по участию школ в образовательном банковском проекте «Онлайн уроки финансовой грамотности», сообщила 24 июля корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Урок финансовой грамотности в школе Фото пресс-службы Банка России по Калужской области.

В проекте приняла участие 181 из 318 школ региона. Онлайн-занятия по финансовой грамотности просмотрели 14 организаций среднего и профессионального образования. Школьники и учащиеся учреждений профобразования области прослушали 1134 вебинара с общей аудиторией порядка 16,5 тысяч человек. В онлайн-уроках по финансовой грамотности уже несколько лет принимают участие школы из Калуги, Обнинска и районов Калужской области. Осенняя сессия занятий по финансовой грамотности стартует 17 сентября.

«Если ребенок с детства научится внимательно и осторожно обращаться с финансами, это убережет его от крупных потерь в будущем. Так, на уроках весенней сессии специалисты рассказывали школьникам про финансовых мошенников и объясняли базовые правила финансовой безопасности. Это нужные знания, поскольку любой школьник может столкнуться с ситуацией, когда, например, хакеры взломали страницу знакомого в соцсети и от его имени просят перевести деньги. Или пришло СМС-сообщение о том, что якобы по ошибке сделан денежный перевод не на тот номер телефона и просят вернуть деньги», — сказала Ирина Карлаш.

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