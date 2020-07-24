Москва, , 12:58 — REGNUM Совфед одобрил закон, существенно упрощающий процедуру внесудебного банкротства, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Удостоверение соответствия гражданина условиям внесудебной процедуры будут осуществлять МФЦ, подать заявление можно бесплатно.

Воспользоваться процедурой смогут должники, чей общий размер денежных обязательств, включая обязательства по уплате алиментов и обязательства по договору поручительства, составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. рублей. При этом гражданин обязан представить список всех известных ему кредиторов.

Размещение сведений о процедуре внесудебного банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве также будет осуществляться без взимания платы.

По истечении шести месяцев со дня включения сведений о начале процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве процедура внесудебного банкротства гражданина завершается. Такой гражданин признается банкротом в силу закона и освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении о внесудебном банкротстве.

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