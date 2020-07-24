Париж, , 12:57 — REGNUM Стала известна стоимость и технические характеристики обновленного Megane и Megane RS для Великобритании. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Цена базовой комплектации модернизированного Renault Megane равна 20 740 фунтов стерлингов (порядка 1,9 млн рублей).

Начиная с базовой версии, авто оснащено полностью светодиодной головной оптикой, парктроником, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Кроме того, в машине есть опция, предупреждающая водителя о выходе из полосы движения и распознающая дорожные знаки.

Что же касается версии RS, то она имеет более крупный тачскрин (9,3 дюйма) и большое количество обновлений дизайна.

В линейке Megane появилась гибридная версия E-Tech. В состав силового агрегата такого автомобиля входит 158-сильный 1,6-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с двумя электромоторами и многорежимной трансмиссией без сцепления.

Запас хода гибрида на электротяге составляет 5 км, а его максимальная скорость равна 135 км/ч.

Напомним, с января по июнь текущего года дилеры Renault продали на мировом автомобильном рынке 1,25 млн машин, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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