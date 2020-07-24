Подгорица, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович представил третий пакет мер правительства по поддержке экономики.

Первый пакет стоил 280 миллионов евро, второй — 40 миллионов, третий оценен в 1,22 млрд евро.

«Для реализации запланированной экономической стратегии правительство подготовило целый ряд законодательных мер. Это предполагает принятие двух новых законов: закона об инновационной деятельности и закона о стимулировании развития исследований и инноваций», — отметил Маркович.

Также предполагается внесение поправок в закон об НДС и закон об энергетике.

Маркович отметил, что меры, или, скорее, новая экономическая стратегия — будут продолжаться в течение четырех лет, что обеспечит определенность и предсказуемость для экономики, компаний и предпринимателей.

Третий пакет мер будет включать, объявил премьер-министр, краткосрочные и особенно долгосрочные меры.

«Целью краткосрочных мер является оказание поддержки сектора туризма в размере 83 350 000 евро, стимулирование инвестиций в сельское хозяйство и рыболовство на общую сумму 89,4 млн. евро, повышение конкурентоспособности экономики посредством 17 программных линий и выделения 10 миллионов евро в виде грантов только в 2020 году», — сказал Маркович.