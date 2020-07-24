Москва, , 12:47 — REGNUM Парламентское расследование ситуации на топливном рынке, которое инициировала фракция «Справедливая Россия», не состоится из-за позиции «Единой России» и ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом сообщил лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Из 450 парламентариев инициативу о проведении парламентского расследования подписали 22 депутата от «Справедливой России» и 43 депутата от КПРФ. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР от подписания отказались, отметили во фракции.

Чтобы вынести вопрос на рассмотрение Госдумы и начать расследование, под специальным запросом должно подписаться 1/5 часть депутатов.

«Представители СР и КПРФ сделали это в полном составе, а депутаты от ЕР и ЛДПР отказались. Теперь стало понятно, кто из парламентариев на чьей стороне, кто реально хочет добиться правды и навести порядок в этой сфере. Сложившаяся ситуация в очередной раз подтверждает необходимость создания новых инструментов законодательного контроля над стоимостью топлива», — заявил Миронов.

По данным СМИ, за период с мая 2020 года по июль 2020 года включительно в ходе биржевых торгов стоимость автомобильного бензина Аи-95 несколько раз обновляла рекорд.

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