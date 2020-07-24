Ульяновск, , 12:41 — REGNUM В 2020 году в Ульяновской области в рамках проекта по формированию комфортной городской среды дополнительно благоустроят две территории. Соответствующее постановление подписал сегодня, 24 июля, первый вице-премьер Андрей Тюрин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Из областного бюджета выделят 3,9 млн рублей. На данные средства будут благоустроены сквер Молодёжный и центральная площадь в посёлках Новоспасское и Тимирязевское Ульяновского района. Власти отмечают, что данное решение принято после обращений жителей посёлков в адрес губернатора Сергея Морозова.

По данным властей, всего в 2020 году в Ульяновской области в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 18 общественных пространств и обновят сквер имени Н.М. Карамзина по региональной программе благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будет благоустроен «Парк Ивашевых», который был заложен в 19 веке дворянской семьёй Ивашевых в Ундорах Ульяновского района. Проект реализуется по линии министерства сельского хозяйства Ульяновской области по благоустройству сельских территорий. В парке ежегодно будет проходить «Ивашевский праздник».

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