Подгорица, , 12:38 — REGNUM В столице Черногории Подгорице начала работу фабрика по производству медицинских масок.

масок зарегистрирована и насчитывает 12 рабочих. Фирма под названием FTS официально трудоустроила 12 человек и планирует нанять еще троих работников. Средства в проект вложил итальянский инвестор. Сырье для производства импортное, однако фирма уверяет о его бесперебойных поставках.

Ранее маски закупались в других странах или Черногория получала их в качестве гуманитарной помощи.

В настоящее время по всей стране действует масочный режим и на открытых пространствах, и в закрытых помещениях.