Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Американская компания Ford объявила о трех отзывных кампаниях в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под отзыв попали автомобили Ford Еscape, Transit, F-650, F-750, Lincoln MKX и Nautilus.

Первыми будут отозваны новые пикапы Ford F-650 и F-750, которые идут с 7,3-литровым мотором V8. Автомобили были произведены в Огайо в период с 18 марта по 8 июня 2020 года. Причиной отзыва стали отсутствие на машинах теплозащитных экранов днища или крышки для посадочных болтов и постамента.

Отсутствие этих деталей может привести к их нагреву при определенных условиях. При прямом контакте с кожей можно получить ожоги. Данная отзывная кампания коснется 1 299 моделей в США и 31 — в Канаде.

Самая большая отзывная кампания в США будет касаться 19 299 кроссоверов Lincoln MKX и Nautilus, которые были произведены в 2016—2020 гг. Также будут отозваны 4 262 модели в Канаде и 1 023 — в Мексике. Причина отзыва — неисправная электропроводка.

Также в Соединенных Штатах будут отозваны 68 экземпляров Ford Еscape и Transit 2020 и еще 12 этих авто попадут под отзыв в Канаде. На этих автомобилях был выявлен дефект, связанный со срабатыванием подушек безопасности.

Ранее стало известно об отзыве в России 676 автомобилей Porsche Cayenne.

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