Вашингтон, , 12:42 — REGNUM В 2020 году южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics заняли лидирующие позиции в рейтинге американского агентства J.D. Power по уровню удовлетворённости потребителей бытовой техникой. Об этом сообщает KBS.

Согласно данным, опубликованным 24 июля, товары южнокорейских компаний заняли первые места в 11 категориях.

Известно, что товары Samsung Electronics заняли первые места в восьми из 11 категорий, включая посудомоечные машины, микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и сушилки. Таким образом, южнокорейская компания, как и в прошлом году стала лидером в общем зачёте.

Товары LG Electronics заняли первые места в трех категориях. А именно: лучший двухдверный холодильник, кухонная плита и печь.

J.D. Power, основанная в 1968 году, проводит ежегодные исследования удовлетворённости потребителей бытовой техники, автомобилей и др.