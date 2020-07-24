Иркутск, , 12:20 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют более сотни новых носителей SARS-CoV-2, сочли возможным приступить к новому этапу снятия ограничений по коронавирусу: с 27 июля там открываются кафе и рестораны при гостиницах, а 1 августа — все остальные точки общественного питания. Об этом сегодня, 24 июля, врио губернатора региона Игорь Кобзев написал на своей странице в Instagram:

«Дорогие друзья. Хорошие новости: начинаем новый этап снятия ограничений по коронавирусу. С 27 июля открываем кафе и рестораны при гостиницах. С условием соблюдения всех мер безопасности, в том числе заполняемости помещений не более 50%. С 1 августа на тех же условиях откроются и все остальные точки общественного питания».

https://www.instagram.com/p/CDBNkFxpPyD/

Он также отметил, что с 1 августа ношение масок будет носить рекомендательный характер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. На 24 июля общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 487 человек, причём 164 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей.

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