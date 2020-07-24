Москва, , 12:12 — REGNUM По сравнению с другими европейскими странами в России уровень государственной поддержки бизнеса и населения был не очень высоким, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во II квартале 2020 года в России уровень потребительской активности опустился до отметки минус 30%.

«Долгосрочные факторы, которые действовали и до начала пандемии, вряд ли как-то очень серьезно сказались на этом индексе. Он и так стоял не очень высоко, — сказал Колганов. — В условиях пандемии низкий уровень этого индекса связан с тем, что у нас достаточно сильно упали доходы. И по сравнению с другими странами уровень мер поддержки был не такой высокий. В частности, я знаю, что в Германии тем работникам, занятым на предприятиях, которые принудительно останавливали работу во время пандемии, в соответствии с решениями правительства компенсировали от 60% до 67% их предшествующего месячного заработка. У нас о таком уровне компенсаций люди могут только мечтать. Поэтому уровень потребительской активности упал».

Как пояснил Колганов, сказались и ограничения, связанные с самоизоляцией, когда люди не имели возможности свободно посещать магазины и совершать покупки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что пандемия коронавируса высветила и усугубила полную неадекватность российских властей.