Москва, 24 июля 2020, 12:12 — REGNUM По сравнению с другими европейскими странами в России уровень государственной поддержки бизнеса и населения был не очень высоким, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во II квартале 2020 года в России уровень потребительской активности опустился до отметки минус 30%.
Как пояснил Колганов, сказались и ограничения, связанные с самоизоляцией, когда люди не имели возможности свободно посещать магазины и совершать покупки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что пандемия коронавируса высветила и усугубила полную неадекватность российских властей.