Нью-Дели, , 12:09 — REGNUM В связи с обострением отношений между Китаем и Индией южнокорейская компания Samsung Electronics догоняет китайские компании на рынке смартфонов Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на агентство Сounterpoint Research.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2020 года южнокорейская компания отгрузила на рынок Индии 4,8 млн смартфонов, заполучив второе место на рынке с долей 26%.

Лидером по-прежнему остается Xiaomi (29%), на третьем месте расположилась китайская компания VIVO (17%).

Известно, что в первом квартале текущего года Xiaomi занимала 30% рынка, VIVO — 17%, Samsung Electronics — 16%.

Отмечается, что южнокорейской компании удалось сократить разрыв с китайскими компаниями за счет выпуска серии смартфонов Galaxy M, а также программы дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+.