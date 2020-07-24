Барнаул, , 11:52 — REGNUM Жители Алтайского края стали меньше есть колбасы и хлеба. Такие данные сегодня, 24 июля, со ссылкой на слова главы регионального управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александра Большакова, сообщает отдел новостей радиогруппы «FM-Продакшн».

Сложившуюся картину чиновник объяснил трендом, прогнозированным ещё несколько лет назад: люди стали переходить на потребление белого куриного мяса и индюшатины вместо свинины, а на смену колбасе приходят полуфабрикаты. Также Большаков рассказал, что в Алтайском крае на 5−6% ежегодно падает производство хлеба. При этом в рационе его заменяют пиццы, булочки и гамбургеры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов по доходам населения-2020, подготовленному ria.ru, Алтайский край признан одним из беднейших регионов. Он знаял 70 место из 85 возможных.

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