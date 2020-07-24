Москва, , 11:44 — REGNUM В арбитраж Москвы от АО «Торговый дом ГУМ» к территориальному управлению Росимущества поступило два иска на общую сумму свыше 120 млн рублей. Их рассмотрят в сентябре 2020 года. Вероятно, речь идёт о компенсации расходов за проведённые ремонтные работы в арендуемых помещениях на Красной площади, передаёт ИА REGNUM.

Первый иск на сумму 57 302 215,73 рубля рассмотрят 2 сентября, а второй иск на 63 191 226,22 рубля — 11 сентября.

Обе претензии поступили 16 июля. Одно дело приняла к производству судья Китова, второе — судья Дружинина.

С 2014 года АО «Торговый Дом ГУМ» арендовало у ФГУП «Федеральный комплекс «Кремлевский», которое позднее было заменено на Управление Росимущества по Москве, нежилые помещения общей площадью 74 967,9 кв. м в объекте культурного наследия федерального значения «Верхние торговые ряды», расположенном на Красной площади, 3. По условиям договора, заключенного на 49 лет, арендатор обязан проводить капремонт помещений и имеет право на компенсацию своих затрат.

В июне 2020 года суд уже удовлетворил один иск акционерного общества к управлению на сумму 3,2 млн рублей, которые фигурировали как неосновательное обогащение, так как в срок компенсация не была выплачена. Помимо этого, в апелляционной инстанции на сегодня обжалуется ещё один вердикт от марта 2020 года, по которому управление должно выплатить АО задолженность в размере 67,158 млн рублей и 14,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Жалобу ответчика суд рассмотрит 27 августа 2020 года. А 29 сентября планируется рассмотреть апелляционную жалобу по спору с тем же составом участников, но сумма выплаты в этом случае превышает 74 млн рублей.