Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чувашии наметилась тенденция к росту «проводимых контрольными органами проверок предпринимателей». Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе прокуратуры республики по итогам заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей с участием представителей контрольно-надзорных органов.

В ходе заседания первый заместитель прокурора республики Александр Евграфов обратил внимание на то, что в республике наметилась тенденция к увеличению количества проводимых контрольными органами проверок предпринимателей: к примеру, на 41% возросло общее число проверок, проведенных органами санитарно-эпидемиологического надзора, на 49% увеличилось количество плановых проверок со стороны органов МЧС.

В связи с этим прокурор Чуваши Андрей Фомин призвал организовать более тщательный подход к решению вопросов о проведении плановых и внеплановых проверок, при этом жестко смотреть за нарушениями, связанными с угрозой для жизни и здоровья людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с введением режима повышенной готовности и ограничений из-за коронавируса была приостановлена работа 3365 организаций потребительского рынка, в настоящее время закрыто 1745 из них.

Подробнее: В Чувашии остаются закрытыми 1,7 тыс. организаций потребительского рынка

В настоящее время в республике решается вопрос о выходе на второй этап снятия ограничений.