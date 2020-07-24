Москва, , 11:40 — REGNUM Ущерб за аварию в Норильске может быть взыскан из личных средств акционеров или других источников, но не из налога на прибыль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Кроме того, по ее словам, правительство обещало сделать все, чтобы компенсация вреда от ЧП в Норильске не нанесла ущерба региональному и муниципальному бюджетам.

«Правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсация вреда не нанесла второго вреда региональным и муниципальным бюджетам, чтобы ущерб был погашен — пусть определит правительство — за личный счет акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты», — заявила Матвиенко.

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