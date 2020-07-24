Брюссель, , 11:46 — REGNUM Еврокомиссия призвала США к немедленной отмене пошлин на поставки из стран ЕС в связи с полным выполнением компанией Airbus требований Всемирной торговой организации (ВТО), касавшихся госинвестиций. Об этом говорится в распространённом 24 июля заявлении Еврокомиссии.

В Airbus изменили условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских лайнеров A350. От компании требовали сокращения господдержки.

В заявлении подчёркивается, что Евросоюз и так называемые государства-члены Airbus — Франция, Испания и Германия — соблюдают решения ВТО. Потому у США больше нет оснований сохранять пошлины в отношении товаров из ЕС, и необходимо быстро урегулировать затянувшийся спор.

«Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно отменили эти неоправданные тарифы», — сказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган.

В Еврокомиссии пригрозили американской стороне санкциями в случае отказа урегулировать спор по пошлинам.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины против стран ЕС примерно на $7,5 млрд, так как Евросоюз не выполнил решения о сокращении субсидирования Airbus.

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