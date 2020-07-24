Москва, , 11:31 — REGNUM Совфед одобрил закон о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Поправки были инициированы правительством после ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что штрафы «Норникеля» в первую очередь пойдут в Красноярский край.

Глава региона Александр Усс в своем выступлении в Совфеде отметил тяжелую экологическую обстановку в субъекте РФ, и дело не в аварии на «Норникеле», территория в принципе загрязнена, и «это уже не тот заполярный Ленинград», каким он был раньше.

«Считаю правильным организовать постоянный мониторинг, возможно, под эгидой верхней палаты парламента», — сказал также он.

Устанавливаются правила зачисления платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объектам. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, в отношении водных объектов, находящихся в собственности РФ, платежи зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100%.

В отношении водных объектов, находящихся в собственности субъекта РФ или муниципального образования, платежи идут в бюджет соответствующего субъекта РФ или муниципального образования по нормативу 100%.

По подсчетам Росприроднадзора, ущерб от утечки нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» окружающей среде составляет около 148 млрд рублей, кампания с такой цифрой не согласна.

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