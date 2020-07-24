Ижевск, , 11:28 — REGNUM В Ижевске за минувшие сутки в диспетчерскую Службы благоустройства и дорожного хозяйства поступили 109 обращений от граждан, большинство из них связано с последствиями дождевого паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам отработки заявок с улиц города было откачано около 150 кубометров воды, работы по устранению подтоплений продолжаются я в круглосуточном режиме.

Кроме того, было убрано 65 поваленных деревьев, убрано около 58 кубометров мусора, около 116 тонн смета.

В мэрии отметили, что по состоянию на 23 июля в Ижевске выпало 70 мм осадкой при средней месячной норме в 59 мм. За минувшие сутки выпало ещё 10 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, городские власти на фоне сильных ливней разбираются с состоянием системы ливневой канализации. Накануне глава города Олег Бекмеметьев говорил, что на ремонт всех ливневок в городе потребуется около 9 млрд рублей. Сейчас определены 37 наиболее проблемных участков, с которых и начнутся ремонтные работы в этом году.

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