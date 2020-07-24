Лондон, , 11:27 — REGNUM Британская полиция не сможет добиться соблюдения гражданами страны требования о ношении масок в магазине, заявил председатель Полицейской федерации Джон Аптер 24 июля, сообщает Sky News.

«Это не только будет сложно, это будет невозможно. Мы просто не можем сделать это», — подчеркнул он.

«Ресурсы полиции могут быть распылены так, как никогда прежде. Нас недостаточно, чтобы выполнить поставленную задачу», — добавил он.

Напомним, с 24 июля в Соединенном Королевстве вводит обязательное ношение масок, без которых запрещено посещение магазинов, супермаркетов, торговых центров, банков, домовых обществ и почтовых отделений. Запрет также распространяется на железнодорожные и автобусные станции и аэропорты.