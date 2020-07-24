Москва, 24 июля 2020, 11:27 — REGNUM Пандемия коронавируса высветила и усугубила полную неадекватность российских властей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во II квартале 2020 года индекс потребительных настроений жителей РФ упал до минус 30%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты расчетов, проведенных Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), распространили информацию о том, что Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.