Москва, , 11:27 — REGNUM Пандемия коронавируса высветила и усугубила полную неадекватность российских властей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что во II квартале 2020 года индекс потребительных настроений жителей РФ упал до минус 30%.

«Само по себе коронабесие прикрывает срыв мира в глобальную депрессию. А в нашей стране еще и полную неадекватность государства. Но история с коронавирусом все это усугубила и высветила. Не более того. Разве Набиуллину назначили в связи с коронавирусом? — поинтересовался Делягин. — У нас государство отказывается признавать право граждан на жизнь, не гарантируя им реального прожиточного минимума в связи с коронабесием. Государство вместо того, чтобы пытаться компенсировать последствия пандемии, усугубило их. Я боюсь, что мы присутствуем при тот моменте, когда фискальное мышление премьер-министра РФ вступает в открытое противоречие с его обязанностью как премьер-министра обеспечивать развитие страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты расчетов, проведенных Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), распространили информацию о том, что Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.