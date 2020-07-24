Москва, , 11:31 — REGNUM Группа компаний АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 27 июля по 16 августа. Об этом 24 июля говорится в сообщении компании.

Также на указанный период будет приостановлена работа производственной площадки в Ижевске и Тольятти. В течение трёх недель на предприятиях группы продолжатся мероприятия по модернизации оборудования и ремонтные работы.

«В настоящее время Компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети Lada», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля на предприятии АвтоВАЗ началось производство полноприводного внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada.

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