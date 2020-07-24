Москва, 24 июля 2020, 11:20 — REGNUM Правительство РФ выбрало крайне неудачное время для отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД), считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в РФ с 2021 года отменят ЕНВД, что этот налог «не применяется в мире практически нигде» и что лишь «несколько африканских странах его оставили».
Как полагает Делягин, с фискальной точки зрения логика Мишустина выглядит верной, потому что ЕНВД — это налог, который позволяет платить меньше. Соответственно он хорош для тех, кто им пользуется, и он плох для государства, для региональных бюджетов.
Кроме того, Делягин подчеркнул, что если Мишустин решил вспомнить о мировом опыте, то, наверное, следовало бы начинать с прогрессивной шкалы подоходного налога, прогрессивного налогообложения доходов граждан, при котором бедные не платят.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела и что общая совокупная нагрузка средней компании, которая работает на ЕНВД — 0,8%.
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