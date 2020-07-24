Москва, , 11:20 — REGNUM Правительство РФ выбрало крайне неудачное время для отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД), считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что в РФ с 2021 года отменят ЕНВД, что этот налог «не применяется в мире практически нигде» и что лишь «несколько африканских странах его оставили».

Как полагает Делягин, с фискальной точки зрения логика Мишустина выглядит верной, потому что ЕНВД — это налог, который позволяет платить меньше. Соответственно он хорош для тех, кто им пользуется, и он плох для государства, для региональных бюджетов.

«Но момент, выбранный для отмены этого налога, мне кажется крайне неудачным, — сказал Делягин. — Де-факто его отмена означает усиление налогового давления на экономику. Усиление такого давления в условиях жутчайшего экономического кризиса и по сути дела разрушенной экономики недопустимо. Если бы он был заменен другими конструкциями, то это, может быть, было бы не так плохо. Но когда его отменяют совсем, скорее всего, значительная часть деловой активности будет уходить в тень, а не в региональные бюджеты. Это абсолютно безумная реакция на экономический кризис. Даже африканские страны не реагируют не ухудшение экономической конъюнктуры усилением налогового давления. Так что в этом случае Мишустину грешно кивать на некоторые африканские страны. У Африки в этом отношении есть чему поучиться».

Кроме того, Делягин подчеркнул, что если Мишустин решил вспомнить о мировом опыте, то, наверное, следовало бы начинать с прогрессивной шкалы подоходного налога, прогрессивного налогообложения доходов граждан, при котором бедные не платят.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела и что общая совокупная нагрузка средней компании, которая работает на ЕНВД — 0,8%.

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