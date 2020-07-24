Кемерово, , 11:09 — REGNUM В Кемеровской области возобновили продажу билетов на межрегиональные автобусные перевозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения «Кузбасспассажиравтотранс».

Так, с 23 июля автобуса начали ездить по регулярным маршрутам из Кемерово в Томск, Новосибирск, Толмачёво, Красноярск и Белокуриху, а также из Новокузнецка в Красноярск.

С 24 числа открылась реализация билетов по маршрутам «Белово — Новосибирск», «Междуреченск — Новосибирск», «Кемерово — Барнаул», «Новокузнецк — Белокуриха». С субботы, 25 июля — по направления «Междуреченск — Барнаул» и «Таштагол — Новокузнецк — Новосибирск — Толмачево».

«Реализация билетов и посадка на рейсы по межрегиональным маршрутам осуществляется только на основании документов, удостоверяющих личность, и средств индивидуальной защиты (масок)!» — отмечается на сайте учреждения.