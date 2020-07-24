Москва, , 11:05 — REGNUM Государственная компания «Российские автомобильные дороги» объявила два конкурса в электронной форме на право заключения долгосрочных инвестиционных соглашений на строительство, содержание, ремонт, капремонт и эксплуатацию двух платных участков автодороги М-4 «Дон». Общая стоимость лотов превышает 102,276 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Первый контракт касается отрезка от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке обхода города Аксая. Начальная цена данного контракта — 85 932 999 140 рублей.

В техзадании уточняется, что средства выделены в форме субсидий из федерального бюджета. Работа будет вестись на автодороге М-4 «Дон», км 1036+823 — км 1072+321 в Аксайском районе Ростовской области. В составе участка запланировано три развязки, восемь путепроводов, пять мостов, два пешеходных перехода и многое другое. В стоимость работ также включены временные здания и сооружения, на которых заложено более 3,8 млрд рублей, а также проектные работы — 1,2 млрд рублей, проведение изыскательских работы — 230 млн рублей. Итоги тендера подведут 24 августа 2020 года.

Итоги второго конкурса также будут известны в этот день. Начальная цена второго лота — 16 344 312 530 рублей. Разработка рабочей документации оценивается в 271 млн рублей и входит в стоимость.

Победитель второго тендера должен будет выполнить реконструкцию с последующей эксплуатацией на платной основе автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области на участке «от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 715 — км 777». Подрядчик обязан будет привлечь субподрядчиков из числа представителей малого и среднего бизнеса.