Ташкент, , 10:48 — REGNUM Объем международных резервов Узбекистана по состоянию на 1 июля 2020 года составил $32,3 млрд, что на 10,9% больше, чем в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Резервы в иностранной валюте составили $12,5 млрд, в золоте — $19,5 млрд. Еще $365 млн составили специальные права заимствования (СДР). Объем активов в иностранной валюте, которые не вошли в международный резерв, составил $148,6 млн.

Напомним, в апреле 2020 года заместитель председателя правительства Узбекистана Джамшид Кучкаров заявил, что за последние три года золотовалютные резервы республики увеличились на $3 млрд.