Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону разработают схему сети линий внутригородского лёгкого рельсового транспорта, которая станет альтернативой метрополитену. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Схема лёгкого метро Rostov-gorod.ru

Городские власти взяли на введение новых трамвайных направлений и маршрутов внедрение технологии скоростного трамвая. На основании предпроектных предложений и определения сметной стоимости проекта будет рассмотрен вопрос создания линий внутригородского лёгкого рельсового транспорта. Однако реализация проекта начнётся не ранее 2025 года (на условиях государственно-частного партнёрства), либо в 2028 году.

Предполагается в первую очередь связать с центральной частью города-миллионника территорию закрытого аэропорта на проспекте Шолохова, микрорайон Левенцовский, левобережную часть донской столицы, микрорайон Суворовский и рынок Верхний Темерник.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор Василий Голубев в апреле 2019 года назвал новый ориентировочный срок начала строительства метро в областном центре — не позднее 2024 года. При этом градоначальник Алексей Логвиненко, заявлял, что предпроектные работы по строительству лёгкого метро в областном центре начнутся до конца 2019 года.

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