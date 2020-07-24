Чита, , 10:34 — REGNUM В ходе совещания, которое сегодня, 24 июля, провёл в Чите министр энергетики РФ Александр Новак, обсуждались вопросы подготовки территории Дальневосточного федерального круга к прохождению осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заверил, что в его регионе готовность составляет 91% и все подготовительные мероприятия идут согласно плану.

«Готовность электросетевого комплекса на данном этапе — 91%. Последние работы будут завершены в сентябре, все идет согласно графику», — сказал Александр Осипов.

Министр энергетики России Александр Новак отметил, что в целом по ДФО в 2019 году отмечалось снижение аварийности на объектах генерации на 5%.

«Больше всего людей волнуют вопросы энерго‑ и теплообеспечения социально-значимых и жилых объектов. По данным на сегодня, работа ведется в достаточном уровне готовности. В ДФО фиксируется ежегодно снижение аварийности по объектам генерации, в 2019-м — на 5%. Дальний Восток — сложный регион с точки зрения энергообеспечения, работа по развитию инфраструктуры ведется последовательно», — заявил глава федерального Минэнерго.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак провёл совещание по развитию энергетики и по тарифам в Забайкалье. Регион предлагается включить в перечень субъектов, для которых устанавливаются «особые» условия функционирования оптового и розничного рынков, что позволит значительно снизить тарифы на электроэнергию.

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