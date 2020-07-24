Москва, , 10:29 — REGNUM В России роботов, которые заменяют труд людей, предложено облагать специальным налогом. С соответствующей инициативой выступил Институт прогрессивного образования. Письмо с предложением о введении налога направлено в Минфин РФ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

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Как пояснила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей не только на промышленных предприятиях, но работников других распространенных профессий. В результате работу в ближайшие 10−15 лет могут потерять около 20 млн граждан РФ.

Кроме того, из-за всё более преобладающего предпочтения со стороны работодателей нанимать роботов, труд которых не нужно оплачивать, государство теряет НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды. В такой ситуации власти стоит продумать механизмы защиты населения, уверен член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев («Единая Россия»).

Такой мерой может стать введение специального налога на роботов. Предполагается, что налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определённой профессии.

Средства предлагается собирать в созданном для этого Фонде переподготовки уязвимых профессий, в числе которых продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники, аналитики.

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«Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии», — пояснила Анна Маркс.

Добавим, что инициативу поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам, в Общественной палате РФ и «Деловой России».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников. Так, рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников. Предположительно, это 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% — обрабатывающих производствах, 58% — сельском и лесном хозяйстве, еще 53% в розничной торговле и 51% — в добыче полезных ископаемых.

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