Москва, , 10:28 — REGNUM Индонезийские власти изучают предложение «Росатома» о строительстве атомной электростанции в Индонезии. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

По его словам, «Росатом» уже подготовил детальное предложение о создании первой атомной электростанции в Индонезии.

«И мы уже отправили его … потому что этим будут заниматься различные министерства в Индонезии», — цитирует его РИА Новости.

В качестве потенциальной площадки, уточнил Суприяди, была предложена индонезийская провинция Западный Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что Москва готова помочь Джакарте в строительстве атомной электростанции.

По ее словам, Россия «будет рады помочь», поскольку «у нас есть опыт, у нас есть проекты в 12 странах, таких как Индия, Бангладеш, Узбекистан, Турция и другие».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия готова помочь Индонезии в строительстве атомной электростанции