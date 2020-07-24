Москва, , 10:16 — REGNUM Банк России приказом от 24 июля 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» ООО КБЦА (город Абакан). Об этом говорится 24 июля в сообщении регулятора.

Уточняется, что по величине активов кредитная организация занимала 418 место в банковской системе РФ.

В качестве основания для аннулирования лицензии у ООО КБЦА называется ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о её добровольной ликвидации.

В ООО КБЦА будет назначена ликвидационная комиссия. Общество с ограниченной ответственностью является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что лицензии для осуществления банковских операции отозваны Центральным банком РФ у двух российских банков.

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