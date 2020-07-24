Москва, , 10:15 — REGNUM Нефть дешевеет после выхода в свет данных от министерства энергетики США, свидетельствующих о росте запасов сырья на 4,9 млн баррелей, тогда как участники рынка ожидали снижения объемов на 1,9 млн баррелей. Об этом 24 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По его словам, судя по всему вспышка коронавируса в стране продолжает оказывать негативное влияние на спрос: главным образом от инфекции страдают густонаселенные южные штаты, где большинство населения предпочитает передвигаться на личном авто.

Эксперт отметил, что сильное давление на рынок оказывает ухудшение отношений между США и КНР: американцы предъявили обвинение в краже коммерческих секретов двум китайским гражданам, а также потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Геополитическая напряженность может вылиться в очередные ограничения против китайских товаров, что способно не только нанести серьезный удар по экономике КНР, но и негативно сказаться на торговых партнерах страны. Вследствие чего спрос на нефть будет увеличиваться гораздо более медленными темпами, чем принято считать сейчас.

Между тем, добавил Дадашев, свежие отчеты свидетельствуют о падении производственной активности в Японии — стране, занимающей четвертое место в мире по потреблению нефти, на протяжении последних 12 месяцев. Велика вероятность того, что падение продолжится и в третьем квартале, в связи с чем надежды на быстрое восстановление нефтяного рынка тают на глазах. Ожидаем нефтяные котировки вблизи отметки в 44,20 долларов за баррель, сказал эксперт.