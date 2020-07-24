Москва, 24 июля 2020, 10:10 — REGNUM В настоящее время задача российского малого и среднего бизнеса — восстановить хотя бы докризисный уровень за счет накопленных резервов или скромных текущих поступлений, а не расширять производство, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможность нового понижения ключевой ставки Банком России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая объяснила, что понижение ключевой ставки Банка России будет стимулировать развитие потребительского кредитования.
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