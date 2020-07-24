Москва, , 10:10 — REGNUM В настоящее время задача российского малого и среднего бизнеса — восстановить хотя бы докризисный уровень за счет накопленных резервов или скромных текущих поступлений, а не расширять производство, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможность нового понижения ключевой ставки Банком России.

«МСБ вряд ли активно отреагирует на небольшое, в пределах ¼ п.п., снижение ставок, — сказала она. — Выжившие после пандемии предприятия, скорее всего, не будут расширять производство за счет долговых заимствований, их задача — восстановить хотя бы докризисный уровень за счет накопленных резервов или скромных текущих поступлений. Возможен незначительный рост спроса на кредиты со стороны небольшого круга малых предприятий с целью рефинансирования долгов, сделанных в период пандемии, по более низкой ставке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая объяснила, что понижение ключевой ставки Банка России будет стимулировать развитие потребительского кредитования.

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