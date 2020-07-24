Обнинск, Калужская область, , 11:05 — REGNUM В Обнинске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Технолига» по факту невыплаты заработной платы работникам. Об этом 24 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, за период с августа по ноябрь 2018 года одному из работников организации не выплачена заработная плата на общую сумму более 300 тысяч рублей. При этом в указанный период денежные средства в размере, достаточном для ее выплаты, поступали в кассу и на расчётные счета организации. Кроме того, по данным следствия, заработная плата также не выплачивалась 50 сотрудникам. В ходе расследования были приняты меры, в результате которых задолженность перед работниками организации была погашена.

В настоящее время уголовное дела направлено в суд. Генеральному директору ООО «Технолига» грозит лишение свободы на сроке до трёх лет.

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