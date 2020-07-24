Москва, , 10:09 — REGNUM Семь моделей BMW в России подорожали на 0,3 — 5,8% по сравнению с прежними ценами, но некоторые модели немецкой марки стали доступнее. Об этом 24 июля сообщает портал «Цена Авто».

В зависимости от модели и комплектации цены на автомобили BMW 2, 3 и 7 серий, а также на кроссоверы X1, X5, X6 и X7, выросли на 10 — 210 тыс. рублей. При этом некоторые модели стали дешевле на 20 — 230 тыс. рублей (0,2−3,7%).

Так, купе BMW 2-Series во всех пяти версиях стало дороже на 120 тыс. рублей и теперь продается по цене от 2 180 000 до 3 870 000 рублей.

Стоит отметить, что самая дорогая комплектация седана BMW 3-Series M340i xDrive M Special с 1 августа станет дешевле на 70 тыс. рублей, до 4 780 000 рублей.

Ранее компания BMW представила новую версию X7 под названием Dark Shadow Edition.

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