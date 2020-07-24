Москва, 24 июля 2020, 10:05 — REGNUM Понижение ключевой ставки Банка России будет стимулировать развитие потребительского кредитования, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 24 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая объяснила, что пока ЦБ может понижать ключевую ставку, не опасаясь дефляции.
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