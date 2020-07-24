Москва, , 10:05 — REGNUM Понижение ключевой ставки Банка России будет стимулировать развитие потребительского кредитования, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 24 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Наиболее вероятно, что очередное понижение ставки теоретически даст позитивный эффект для бизнеса в виде удешевления кредитов и роста инвестиций, а также будет стимулировать развитие потребительского кредитования и ипотеки, — сказала Дворецкая. — Однако сейчас бизнес, ослабленный в ходе пандемии, мало заинтересован в новых кредитах; к тому же существует временной лаг между динамикой ставок, реакцией экономических агентов и ростом производства. Понижение ставок повлияет и на сберегательные решения граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дворецкая объяснила, что пока ЦБ может понижать ключевую ставку, не опасаясь дефляции.

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