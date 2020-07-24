Москва, , 09:53 — REGNUM На исходе рабочей недели рубль начнет торги с ослабления против ведущих валют на фоне ухудшения настроений на глобальных рынках и снижения цен на нефть. Об этом 24 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, намеченное на 13:30 мск заседание Банка России по ключевой ставке едва ли способно внести серьезные возмущения в этот тренд, обусловленный ухудшением платежного баланса и рисками расширения США санкций в ближайшие месяцы. Курсы доллара и евро могут начать день с разрыва вверх. В течение дня они будут тяготеть к 72 руб. и 83,25 руб. соответственно.

Коган отметил, что накануне Сенат США вслед за Палатой представителей принял свою версию оборонного бюджета на следующий год, которая подразумевает ограничительные меры против «Северного потока — 2». Сохранение солидного преимущества у противника Дональда Трампа Джо Байдена в предвыборной гонке не может не беспокоить валютный рынок, поскольку кандидат от демократов ставит одной из целей значительное усиления санкционного давления на Россию.

По его словам, заседание Банка России сегодня будет иметь нейтральной характер. На фоне роста инфляционных ожиданий и руководствуясь стремлением сохранить пространство для дальнейших маневров регулятор, скорее всего предпочтет, понизить ключевую ставку на 25 б. п. до 4,25% годовых, что совпадет с ожиданиями рынка. В случае если шаг будет более агрессивным и составит 50 б. п. можно ожидать кратковременного укрепления рубля, которое, впрочем, не изменит тренд, а может лишь подтолкнуть зарубежных инвесторов сократить позиции в российских ОФЗ раньше, чем они планировали с учетом складывающегося новостного фона.

Коган добавил, что сегодня настроения на финансовых рынках будут играть не в пользу рубля. Статистика по числу заявок на получение пособий по безработице в США показала их рост впервые с 28 марта выше прогнозов до 1,416 млн человек. Это стало отражением возврата вирус-ограничений во многих штатах на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Уолл-стрит закрыл день снижением, такие же настроения превалируют и на утро пятницы. Остается надежда на то, что в преддверии обсуждения и принятия четвертого пакета стимулов ситуация стабилизируется. Но рубль, который фактически уже не получает выгоды от завершения налогового периода на следующей неделе, может слабеть из-за действия упомянутых выше факторов, отметил он.