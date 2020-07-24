Москва, , 09:51 — REGNUM В настоящее время инфляция в РФ находится ниже целевого показателя в 4% и растет достаточно медленно, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Об этом она заявила 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о том, стоит ли Банку России и дальше понижать ключевую ставку.

«В настоящее время инфляция находится ниже целевого показателя в 4% и растет достаточно медленно, — сказала Дворецкая. — В этих условиях, с учетом слабого роста ВВП, Центральный банк может безболезненно понижать ставку, не рискуя вызвать дефляцию. Продолжение снижения ставок может стать реакцией на ухудшение ситуации с пандемией, низкие темпы восстановления спроса».

С другой стороны, как пояснила экономист, ряд потенциальных факторов может стимулировать ускорение инфляции: девальвация рубля как отклик на укрепление доллара после готовящегося ужесточения монетарной политики в США, последующий рост цен на импортные товары, слабые прогнозы на урожай. В этом случае Банк России может снижать ставки не радикально или, в случае ухудшения ситуации, даже повышать ее. Как полагает Дворецкая скорее всего, более вероятен дефляционный сценарий, а значит, впереди понижение ставок. При этом, для более активного влияния снижения ставок на экономическую динамику ставки следует снижать более радикально.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.

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