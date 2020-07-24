Сеул, , 09:34 — REGNUM Во втором квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зафиксировала резкое сокращение прибыли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, во втором квартале года операционная прибыль компании составила 590,3 млрд вон (~$491,2 млн), что на 52,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Маржа операционной прибыли сократилась с 2,7%, до 1,9%, объём продаж — на 18,9%, до 21,8 трлн вон (~$18,14 млрд).

В общей сложности во втором квартале года на внутреннем и зарубежных рынках было продано 703 976 автомобилей Hyundai, что на 36,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.