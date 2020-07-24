Абуджа, , 09:39 — REGNUM Руководство компании Facebook сообщило о своих инвестициях в расширение доступа к сети интернет в странах Африки. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с заявлением, Facebook инвестирует в центры обработки данных, подводные кабели и инфраструктуру wi-fi, чтобы предоставить возможность большему числу жителей стран Африки к югу от Сахары получить доступ к интернету и стимулировать распространение электронной торговли и онлайн-заявок на вакансии.

По мнению руководства компании, благодаря инвестициям Facebook экономика африканского континента вырастет почти на 60 миллиардов долларов США к 2024 году.

Отчет, опубликованный компанией, показывает, что увеличение зоны доступа значительно снизило бы стоимость интернета на континенте.

Более половины населения стран Африки к югу от Сахары не имеют доступа к интернету. А доступ в интернет в регионе стоит дороже по сравнению с другими частями мира, отмечают эксперты.