Хабаровск, , 09:10 — REGNUM По состоянию на 23 июля работы не имеет 2,26% экономически активного населения Хабаровска. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в мэрии города.

Власти Хабаровска признают, что на рынке труда, переживающего последствия пандемии, складывается достаточно сложное положение. По словам начальника отдела городского управления экономического развития Юлии Завирохиной, «пик ухудшения ситуации пришёлся на начало мая». В этот период резко возросло количество обращений в центр занятости населения.

«Еженедельно статус безработного присваивался более чем 500 жителям Хабаровска, что на порядок больше, чем в стабильное время (до 50 человек)», — отметила Завирохина.

Подчёркивается, что 50% в структуре безработных — это люди, вообще не работавшие до момента постановки на учёт, либо не работавшие длительное время. Либо они встали на учёт по не связанным с пандемией причинам.

В целом, по данным мэрии, в Хабаровске зарегистрировано почти 7,5 тысячи безработных. Центр занятости на сегодняшний день предлагает желающим трудоустроиться 5265 вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, регистрируемая безработица на Ямале выросла в 3,7 раза.

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