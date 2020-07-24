Ниамей, , 09:07 — REGNUM В правительстве Нигера объявили, что воздушное пространство страны будет открыто для международных рейсов с 1 августа. Об этом передает ВВС Africa.

Как и большинство стран мира границы, аэропорты и сухопутные границы Нигера были закрыты в марте в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

В заявлении правительства говорится, что после экспертной оценки было принято решение о возобновлении международных пассажирских рейсов с 1 августа. Однако после открытия воздушного пространства будет введен ряд дополнительных мер по охране труда и соблюдению техники безопасности, включая обязательный контроль температуры тела посетителей аэропортов.

Как прибывающие в Нигер пассажиры, так и покидающие страну должны будут представить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов назад. Прибывающих без результатов теста обяжут пройти его в аэропорту в платном порядке.

Все прибывающие пассажиры также должны будут самоизолироваться в течение двух недель и предоставить свой точный адрес пребывания в стране.

Нигер — одна из африканских стран с довольно низким числом зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в стране до сих пор зарегистрировано всего 1122 случая заражения. Из них только 35 человек болеют COVID-19 в настоящее время, а большинство из тех, кто сдал положительный анализ, выздоровели. Число погибших от вируса составляет 69 человек.

Места отправления культа и школы Нигера уже открылись. Однако пересечение сухопутных границ по-прежнему запрещено.