Саратов, , 08:50 — REGNUM Один из старейших театров Саратова ждут масштабные работы. На сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г., 1959 — 1961 гг.», расположенного на Театральной площади, готовы потратить более 1,6 млрд рублей. Тендер на определение подрядчика пройдёт 3 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком выступает управление капитального строительства региона. Работы, по условиям контракта, должны выполнить до 15 декабря 2022 года. Начальная цена лота — 1 618 879 015,48 рубля. Финансировать работы будут средствами бюджета Саратовской области и субсидией из федерального бюджета.

Предполагается, что подрядчик зайдёт на площадку уже в августе 2020 года. В документации среди перечня поставленных перед ним задач есть также «возведение новой части здания».

Напомним, здание пережило капитальную реконструкцию в 1962 году. Состояние объекта является темой обсуждения на уровне властей региона уже несколько лет, так как ему требуется существенная реставрация. Об этом говорилось ещё весной 2018 года. Велись разговоры о возможном сносе здания и строительстве нового, но дальше обсуждений пока не дошло.