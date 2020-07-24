Пекин, , 08:50 — REGNUM В июне 2020 года продажи среднеразмерного кроссовера Toyota Wildlander в Китае составили 10 000 экземпляров. Об этом сообщает портал «Новые автомобили».

Таким образом, в июне текущего года продажи Toyota Wildlander стали самыми большими за всё время продаж.

Wildlander собран на базе RAV4 пятого поколения. При этом кроссовер отличается от донора только экстерьером. Авто имеет доработанные бамперы, модернизированные фары головного света и иные задние фонари.

Также Wildlander больше модели RAV4. Длина кроссовера равна 4 665 мм, что на 65 мм больше, чем у базового автомобиля, а расстояние между осями равно 2 690 мм.

В движение машину приводит атмосферный двигатель рабочим объёмом два литра мощностью 171 л. с. или гибридный мотор, состоящий из 2,5-литрового движка и электромотор. Общая производительность гибрида составляет 222 л. с. Оба силовых агрегата сочетаются с бесступенчатым вариатором.

Ранее компания Toyota запатентовала в России экстерьер четвёртого поколения кроссовера Highlander. Модель для РФ не будет ничем отличается от модели для Соединённых Штатов и Европы.

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