Москва, , 08:48 — REGNUM Германия, Казахстан и Франция вызывают наибольший интерес у московских экспортёров. Об этом сообщает 24 июля официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Московские предприниматели могут бесплатно заказать аналитические исследования иностранных рынков в Московском экспортном центре (МЭЦ), с его помощью выбирая приоритетное направление для экспорта.

«Представители бизнеса активно пользуются новым продуктом МЭЦ. 82% получателей услуги им полностью удовлетворены», — сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, 11% запросов касаются рынка Германии, на втором месте идёт Казахстан — 8%, замыкает тройку Франция — 7,5%. Недавно экспортёры начали проявлять интерес к Южной Африке.

Среди отраслей пользуются популярностью электроника и электротехника (31% запросов), пищевая промышленность (23%), машины и оборудование (17%). Также экспортёры начали проявлять интерес к сельскому хозяйству — около 3% запросов.