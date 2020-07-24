Чита, , 08:36 — REGNUM Чтобы решить вопрос с высокими тарифами на электроэнергию, Забайкальский край, возможно, будет включён в перечень субъектов, для которых устанавливаются «особые» условия функционирования оптового и розничного рынков. В связи с этим необходимо подготовить предложения по выравниванию тарифов на электроэнергию до среднего уровня с регионами-соседями, такими как Иркутская область, Бурятия и Якутия. Этот и другие вопросы обсуждались сегодня, 24 июля, в ходе совещания, которое провёл в Чите глава Минэнерго Александр Новак. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Я действительно давно собирался навестить Забайкальский край. Понимая все злободневные проблемы, которые есть в энергетической отрасли региона, нужно совместно подумать над их решениями. Край имеет потенциал для развития, но этот потенциал не реализовывается, потому что крайне много базовых вопросов», — отметил Александр Новак.

Комплексно подойти к решению вопросов, связанных с экологией, резервами по тепловой мощности, закрытием неэффективных котельных и переводом на централизованное теплоснабжение ряда объектов, поможет строительство третьей очереди Читинской ТЭЦ-1. Как пояснил генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов, реализация проекта даст положительный эффект в меньшем расходе угля, удешевлении выработки тепла и электричества.

«К тому же завершение строительства третьей очереди Читинской ТЭЦ-1 дешевле, чем строительство новой ТЭЦ», — сказал Алексей Лизунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Минэнэрго РФ Александр Новак работает сегодня, 24 июля, в Забайкальском крае. В ходе работы на совещании обсуждали вопросы решения проблем ценообразования и топливообеспечения, а также — подготовки к осенне-зимнему периоду.

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