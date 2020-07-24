Хартум, , 08:39 — REGNUM В правительстве Судана рассказали о планах проведения девальвации суданского фунта, необходимой для «восполнения огромного бюджетного дефицита и борьбы с экономическим кризисом». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя министерства финансов Судана.

По информации журналистов телерадиокомпании, по официальному курсу суданский фунт торгуется по 55 фунтов за доллар США, однако курс на черном рынке составляет 140 фунтов за доллар США.

В условиях безудержной инфляции и падения государственных доходов на 40% исполняющий обязанности министра финансов заявил о необходимости принятия срочных мер в отношении валюты.

Правительство страны также недавно назначило гражданских губернаторов для входящих в состав Судана штатов в рамках трехлетнего перехода к полностью демократическому правлению.

Напомним, что во вторник, 21 июля, бывший президент Судана Омар аль-Башир, свергнутый в прошлом году, предстал перед судом по делу, связанному с военным переворотом.

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