Саратов, , 09:35 — REGNUM Жесткой критике подверглись темпы строительства объектов здравоохранения в Саратовской области председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

Так, корпус новой поликлиники в поселке Солнечный-2 в Саратове, по словам подрядчика Леонида Писного, планируют сдать к 1 октября. Возводится объект уже 7 месяцев. На стройке задействовано около 80 человек, рассказал Писной. Спикер Госдумы РФ отметил, что сейчас он видит только нескольких рабочих, а каменщиков вообще нет.

«Где эти 80 человек, освоения бюджетных средств нет, из полученных 50 млн рублей отчитались лишь за 23. Каменщиков необходимо привлекать и «не позориться», — цитирует председателя Госдумы РФ регион64.

Финансирование строительства ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Возводить новую поликлинику в поселке стали после обращения местных жителей к Вячеславу Володину.

Также председатель Госдумы посетил стройплощадку инфекционного корпуса, возводимый в Елшанке. На объекте работают шесть подрядчиков, задействовали восемь кранов. Больницу на 400 мест планировали сдать в сентябре.

Володин обратился к строителям с вопросом о задолженности перед ними. Руководитель «ПДП-Строй» Дмитрий Плеханов рассказал, что кредиторская задолженность составляет 106 млн рублей, хотя 8-ой корпус готов на 70%. Спикер возмутился и добавил, что средства на строительство больницы поступили, на счетах лежат 600 млн рублей. При наличии денег с подрядчиком почему-то не рассчитываются, недоумевает Володин. Получается, подрядчику приходится отвлекать средства из других объектов, экономить там.

Володин обратился к губернатору Валерию Радаеву о привлечении к ответственности профильных чиновников, высказался о необходимости провести прокурорскую проверку. Региональные власти спикер упрекнул в том, что не смогли найти необходимых средств на строительство. Кроме того, по вине заказчика строителям не могут поднять зарплату.

При посещении площадки строящегося онкоцентра Володин поинтересовался сроками работ: времени до наступления холодов совсем не много. Объект не простой, контролировать строительство необходимо постоянно, обратился спикер к губернатору.

Комплекс из шести корпусов, рассчитанный на 200 коек, поликлиника — на 300 посещений в смену, запланировали сдать в 2022 году. Проводимые работы, по словам подрядчика, не отстают от графика. В течение 3-х месяцев необходимо выполнить максимальное количество работ, во время зимы качество строительства пострадает, резюмировал Володин.