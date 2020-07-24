Москва, , 08:12 — REGNUM За первые пять месяцев 2020 года в России самым продаваемым новым легковым автомобилем с кондиционером стоимостью до 1 млн рублей стала модель Lada Granta в комплектации Classic/Optima. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итогам января — мая российские дилеры реализовали 40 153 машины Granta по цене 533 500 рублей и выше.

Второе место в этом топе занимает модель Lada Vesta в комплектации Comfort — 34 961 проданный автомобиль. Его стоимость начинается от 721 900 рублей. На третьем месте находится корейское авто Kia Rio в комплектации Classic. За отчётный период в России было продано 29 853 такие модели по цене от 799 900 рублей.

На четвертом и пятом местах в рейтинге самых популярных моделей, в комплектации которых присутствует кондиционер, находятся соответственно немецкий Volkswagen Polo в версии Trendline (16 784 ед.) и корейский Hyundai Solaris в комплектации Active Plus (15 775 ед.).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие текущего года дилеры АвтоВАЗа в РФ больше всего продали моделей Lada Granta — 49 922 единицы. Кроме того, это авто в отчётный период стало лидером по продажам среди всех машин, представленных на автомобильном рынке страны.

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