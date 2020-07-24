Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области в июле запретили ввоз пяти партий импортного продовольствия общим объемом более 81 тонны. Причиной стали обнаруженные в овощах и фруктах опасные насекомые-вредители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Так, в двух партиях нектаринов (39,1 т) происхождением из Узбекистана выявлен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta). На федеральных контрольных пунктах «Сагарчин» и «Оренбург» в абрикосах (18,01 т) и нектаринах (18,4 т) узбекского происхождения также нашли восточную плодожорку, а в партии томатов помидоров (5,55 т) — южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Meyrick).

Согласно результатам лабораторных экспертиз, гусеницы и куколки карантинных объектов были в жизнеспособном состоянии. Составлены акты карантинного фитосанитарного контроля с запретом на ввоз партий импортного продовольствия.